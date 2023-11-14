"Позиция силы": В США раскрыли, что ждёт Зеленского на переговорах с Путиным

Экс-аналитик американской разведки также напомнил, что после 2014 года к власти на Украине с помощью Запада пришли люди, заявившие о желании вступить в НАТО, после чего в Крыму был проведён референдум о присоединении к РФ. При этом в ситуации с ДНР и ЛНР западные лидеры обманули Путина, пообещав ему, что Минские соглашения будут выполняться, а огонь в Донбассе прекратится. Макговерн убеждён, что теперь у российского лидера больше нет доверия к партнёрам по переговорам.