"Позиция силы": В США раскрыли, что ждёт Зеленского на переговорах с Путиным
Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Путин будет вести переговоры с Киевом с позиции силы
Президент России Владимир Путин будет вести переговоры с Киевом исключительно с позиции силы, поскольку ранее экс-лидеры Франции и Германии — Ангела Меркель и Франсуа Олланд — признались, что Минские соглашения использовались для укрепления украинской армии. Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.
"Если в конечном итоге переговоры состоятся, они (русские. — Прим. Лайфа) будут вести их с объективной позиции силы", — сказал он в интервью ютуб-каналу Stephen Gardner.
Экс-аналитик американской разведки также напомнил, что после 2014 года к власти на Украине с помощью Запада пришли люди, заявившие о желании вступить в НАТО, после чего в Крыму был проведён референдум о присоединении к РФ. При этом в ситуации с ДНР и ЛНР западные лидеры обманули Путина, пообещав ему, что Минские соглашения будут выполняться, а огонь в Донбассе прекратится. Макговерн убеждён, что теперь у российского лидера больше нет доверия к партнёрам по переговорам.
Ранее Лайф писал, что Россия по-прежнему готова к переговорам с украинской стороной, но от Киева за последнее время не было даже намёка на какие-либо контакты с Москвой. Об этом рассказал помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
Напомним, бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Минские соглашения были подписаны с целью "дать Украине время". Президент России Владимир Путин признался, что разочарован этим признанием. Позже слова экс-канцлера подтвердил бывший президент Франции Франсуа Олланд, выступив с таким же заявлением. При этом экс-лидер Незалежной Пётр Порошенко признал, что Минские соглашения помогли ему вооружить Украину.
Kremlin.ru