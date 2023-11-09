Песков раскрыл Лайфу, что должна осознать Украина для появления надежды на мир
Песков — о перспективе проведения выборов на Украине: Это их внутреннее дело
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с Лайфом высказался по поводу перспективы проведения президентских выборов на Украине. Как он напомнил, в Киеве ещё не приняли окончательное решение.
Песков высказался о перспективах проведения выборов на Украине. Видео © LIFE
"Мы следим. Они же не приняли решение. Они взвешивают за и против. Это их внутреннее дело, нас это не касается. Нам очень важно, чтобы киевский режим как можно скорее понял, что абсурдно говорить об ожиданиях победы над Россией на поле боя. Чем раньше они поймут, что так говорить глупо, как минимум, появится надежда", — сказал представитель Кремля.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что проведение выборов на Украине в настоящий момент "не ко времени". Он пояснил, что сейчас идёт время обороны, от которой зависит судьба его страны. Однако, как считает политолог Антон Бредихин, Зеленский сейчас всеми способами будет пытаться добиться отмены президентских выборов, чтобы не потерять власть.
Кадр из видео LIFE