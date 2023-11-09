Песков раскрыл Лайфу, что должна осознать Украина для появления надежды на мир

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с Лайфом высказался по поводу перспективы проведения президентских выборов на Украине. Как он напомнил, в Киеве ещё не приняли окончательное решение.

"Мы следим. Они же не приняли решение. Они взвешивают за и против. Это их внутреннее дело, нас это не касается. Нам очень важно, чтобы киевский режим как можно скорее понял, что абсурдно говорить об ожиданиях победы над Россией на поле боя. Чем раньше они поймут, что так говорить глупо, как минимум, появится надежда", — сказал представитель Кремля.