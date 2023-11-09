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9 ноября, 12:37

Ушаков заявил Лайфу о готовности России к переговорам с Украиной, однако Киев пока молчит

Ушаков: РФ готова к переговорам с Украиной, но Киев не контактирует с Москвой

РФ по-прежнему готова к переговорам с украинской стороной, но от Киева за последнее время не было даже намёков на какие-либо контакты с Москвой. Об этом Лайфу рассказал помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

Юрий Ушаков рассказал о текущей стадии "переговорного процесса" по Украине. Видео © LIFE

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"Пока даже намёков не было [на новые контакты c Россией], но мы всегда готовы", — прокомментировал Ушаков.

Ранее телеканал NBC сообщил, что США и Европа обсуждают с Киевом возможные условия переговоров с Россией. Зарубежные чиновники переживают, что конфликт зашёл в тупик, о чём не так давно говорил главком ВСУ Валерий Залужный, и раздумывают над тем, от чего Украина могла бы отказаться ради заключения соглашения с РФ. С Залужным уже поспорил Зеленский, заявив, что тот просто устал.

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Кадр из видео LIFE

Александр Юнашев
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