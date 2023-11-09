Ушаков заявил Лайфу о готовности России к переговорам с Украиной, однако Киев пока молчит
Ушаков: РФ готова к переговорам с Украиной, но Киев не контактирует с Москвой
РФ по-прежнему готова к переговорам с украинской стороной, но от Киева за последнее время не было даже намёков на какие-либо контакты с Москвой. Об этом Лайфу рассказал помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.
Юрий Ушаков рассказал о текущей стадии "переговорного процесса" по Украине. Видео © LIFE
"Пока даже намёков не было [на новые контакты c Россией], но мы всегда готовы", — прокомментировал Ушаков.
Ранее телеканал NBC сообщил, что США и Европа обсуждают с Киевом возможные условия переговоров с Россией. Зарубежные чиновники переживают, что конфликт зашёл в тупик, о чём не так давно говорил главком ВСУ Валерий Залужный, и раздумывают над тем, от чего Украина могла бы отказаться ради заключения соглашения с РФ. С Залужным уже поспорил Зеленский, заявив, что тот просто устал.
Кадр из видео LIFE