РФ по-прежнему готова к переговорам с украинской стороной, но от Киева за последнее время не было даже намёков на какие-либо контакты с Москвой. Об этом Лайфу рассказал помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

"Пока даже намёков не было [на новые контакты c Россией] , но мы всегда готовы", — прокомментировал Ушаков.

Ранее телеканал NBC сообщил, что США и Европа обсуждают с Киевом возможные условия переговоров с Россией. Зарубежные чиновники переживают, что конфликт зашёл в тупик, о чём не так давно говорил главком ВСУ Валерий Залужный, и раздумывают над тем, от чего Украина могла бы отказаться ради заключения соглашения с РФ. С Залужным уже поспорил Зеленский, заявив, что тот просто устал.