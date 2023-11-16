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Опубликовано 16 ноября 2023, 12:00

Российские войска поразили пункт управления бригады ВСУ под Запорожьем

МО РФ: В Запорожской области нанесён удар по пункту управления 128-й бригады ВСУ

Российские войска поразили пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

"Поражён пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Димитрово Запорожской области", — информирует оборонное ведомство.

Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России была поражена живая сила и военная техника ВСУ в 132 районах.

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К слову, накануне бывший украинский нардеп Игорь Мосийчук сообщил, что в подконтрольном Киеву участке Запорожской области, где недавно от прилёта погибли десятки бойцов из 128-й бригады ВСУ, произошёл новый ракетный обстрел. На сей раз российские войска нанесли удар буквально по соседнему зданию, где располагалась воинская часть Нацгвардии Украины. В результате прилёта трёх ракет, как утверждает экс-нардеп, погибло большое количество украинских бойцов, "сложились даже подвалы".

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Наталья Исакова
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