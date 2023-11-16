Российские войска поразили пункт управления бригады ВСУ под Запорожьем

Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России была поражена живая сила и военная техника ВСУ в 132 районах.

К слову, накануне бывший украинский нардеп Игорь Мосийчук сообщил, что в подконтрольном Киеву участке Запорожской области, где недавно от прилёта погибли десятки бойцов из 128-й бригады ВСУ, произошёл новый ракетный обстрел. На сей раз российские войска нанесли удар буквально по соседнему зданию, где располагалась воинская часть Нацгвардии Украины. В результате прилёта трёх ракет, как утверждает экс-нардеп, погибло большое количество украинских бойцов, "сложились даже подвалы".