В минувшие сутки ВС России уничтожили до 145 украинских военнослужащих на Южно-Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии со штурмовой армейской авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 127-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Новомихайловка, Никольское, Шевченко, Константиновка, Новодонецкое и Старомайорское Донецкой Народной Республики", — рассказали там.

Противник потерял два автомобиля, а также польскую самоходную артиллерийскую установку Krab, добавили в оборонном ведомстве.