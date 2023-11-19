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19 ноября, 11:26

ВС РФ уничтожили до 145 украинских военнослужащих на Южно-Донецком направлении

В минувшие сутки ВС России уничтожили до 145 украинских военнослужащих на Южно-Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии со штурмовой армейской авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 127-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Новомихайловка, Никольское, Шевченко, Константиновка, Новодонецкое и Старомайорское Донецкой Народной Республики", — рассказали там.

Противник потерял два автомобиля, а также польскую самоходную артиллерийскую установку Krab, добавили в оборонном ведомстве.

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А вчера Минобороны отчитывалось об уничтожении до десяти украинских военнослужащих на Донецком направлении. Противник потерял американскую боевую машину пехоты Bradley.

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ТАСС / Александр Полегенько

Матвей Константинов
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