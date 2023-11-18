МО: ВСУ за сутки лишились до 180 военных и БМП Bradley на Донецком направлении

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки лишились до 180 военнослужащих на Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. В докладе также говорится, что помимо живой силы украинская армия потеряла боевую машину пехоты Bradley.

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 30-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Курдюмовка Донецкой Народной Республики", — сообщили в ведомстве.

Там также отметили, что было нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 24-й механизированных бригад ВСУ у населённых пунктов Клещеевка, Андреевка и Васюковка. По данным ведомства, общие потери противника на этом направлении составили до 180 солдат, БМП Bradley, три пикапа и гаубица "Мста-Б".