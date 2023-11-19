День артиллерии и ракетных войск: История и традиции праздника День артиллерии и ракетных войск — это праздник военных, которые хоть и не летают в космос, но постоянно имеют дело с ракетами. Когда этот день отмечают, какие существуют традиции у данного торжества и как его празднуют в России, подробнее — на Life.ru. 18 ноября, 21:01 День ракетных войск и артиллерии ежегодно отмечается 19 ноября. Фото © Пресс-служба Минобороны РФ

Ракетные войска и артиллерия — часть Сухопутных войск Российской Федерации, которые используются для нанесения огневых и ядерных ударов во время военных операций. Военнослужащие, ракетчики и артиллеристы, как ещё их называют, отмечают свой праздник в последний осенний месяц в году — День артиллерии и ракетных войск.



Давайте вместе узнаем, когда этот праздник отмечается в России, какие у него есть традиции и какова история самих ракетных войск.

Когда отмечается День ракетных войск и артиллерии

В России День ракетных войск и артиллерии отмечается 19 ноября, и в 2023 году уже празднуется в 80-й раз. Дата у него фиксированная, поэтому из года в год не меняется, нужно просто запомнить число.

Поздравительное видео ко Дню ракетных войск и артиллерии. Видео © YouTube / Минобороны РФ

История Ракетных войск РФ

Артиллерия — один из старейших видов Вооружённых сил. Её использование в боях началось ещё в XIV веке во время обороны Москвы от войск хана Тохтамыша — тогда стреляли всем подряд: от щебня до кусков железа. Артиллерия стала самостоятельным видом войск только в XVI веке, когда её начали разделять на крепостную, осадную и полковую. Позже классификация артиллерийского оружия часто менялась.



Во время Русско-японской войны 1904–1905 годов русские артиллеристы впервые использовали миномёты. В Первой мировой войне артиллерию разделили на три типа: осадную (тяжёлую), полевую тяжёлую и полевую (конную, горную и лёгкую артиллерию). Также появились самоходные и зенитные установки. В период между войнами артиллерия в СССР получила значительное развитие.

Во время Второй мировой войны реактивная артиллерия широко применялась, особенно известные установки "Катюша". Красная армия использовала артиллерию для поддержки наступления во время битвы за Сталинград, что помогло минимизировать потери и привело к разгрому немецких войск.



Развитие артиллерии не прекратилось и после войны. В 1961 году как отдельный род войск были образованы Ракетные войска и артиллерия СССР.

Артиллерия — один из старейших видов Вооружённых сил. Фото © Пресс-служба Минобороны РФ

Традиции праздника

Военные проводят торжественные мероприятия в честь Дня ракетных войск и артиллерии, включая концерты, парады, митинги, показы вооружения и стрельбы. Вечером запускают салюты, а отличившимся вручают награды и медали. Традиционно в этот день также проходит возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата в Москве с участием ветеранов, военнослужащих и школьников-кадетов.

Как отмечают День ракетных войск и артиллерии

В этот день проводятся праздничные мероприятия, включая концерты с участием известных артистов, торжественные приёмы, парады, демонстрации военной техники, показательные учения и стрельбы, а также митинги и собрания. Заслуженным служащим вручают награды, медали и финансовые премии.



В День артиллерии — 19 ноября — Музей Победы пригласил москвичей и гостей столицы в филиал музея на Поклонной горе — Музей главных оружейных реликвий армии. Посетители смогут увидеть уникальную коллекцию орудий и пройти бесплатный цифровой квест "Школа разведчиков".

Авторы Андрей Ананьев