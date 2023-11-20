ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 ноября 2023, 05:04
3219

Российская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по пяти бригадам ВСУ

Минобороны: ВКС нанесли удары по пяти бригадам ВСУ на Купянском направлении

На Купянском направлении самолёты оперативно-тактической авиации России нанесли ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации пяти бригад ВСУ. Об этом РИА "Новости" сообщил начальник пресс-службы группировки войск "Запад" Сергей Зыбинский.

Речь идёт о 14-й, 41-й, 43-й и 44-й механизированных и 101-й бригаде теробороны в районах Петропавловки, Песчаного, Синьковки и Степовой Новоселовки. Помимо этого ударные вертолёты Ка-52 и Ми-28 атаковали скопления живой силы, вооружений и военной техники 14-й и 32-й мехбригад и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районах Ивановки, Берестового, Стельмаховки.

В зоне СВО были проведены крупные учения понтонёров ВС РФ
В зоне СВО были проведены крупные учения понтонёров ВС РФ

А ранее ВСУ потеряли 240 человек убитыми и ранеными на Донецком направлении. Российская армия отбила шесть атак противника. Были поражены танк, боевая машина пехоты, два автомобиля и гаубица "Мста-Б".

BannerImage

VK / Минобороны России

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Украина
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar