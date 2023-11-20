Российская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по пяти бригадам ВСУ

На Купянском направлении самолёты оперативно-тактической авиации России нанесли ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации пяти бригад ВСУ. Об этом РИА "Новости" сообщил начальник пресс-службы группировки войск "Запад" Сергей Зыбинский.

Речь идёт о 14-й, 41-й, 43-й и 44-й механизированных и 101-й бригаде теробороны в районах Петропавловки, Песчаного, Синьковки и Степовой Новоселовки. Помимо этого ударные вертолёты Ка-52 и Ми-28 атаковали скопления живой силы, вооружений и военной техники 14-й и 32-й мехбригад и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районах Ивановки, Берестового, Стельмаховки.