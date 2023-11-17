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Опубликовано 17 ноября 2023, 13:11
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В зоне СВО были проведены крупные учения понтонёров ВС РФ

Понтонёры ВС РФ организовали масштабные учения для понтонно-переправочных подразделений в зоне СВО, показав возможности российских инженерных войск по созданию переправ через широкие водные преграды. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Понтонно-переправочное подразделение нашего соединения имеет достаточно большую практику в преодолении водных преград на различных тактических направлениях, используя стандартные и нестандартные способы выполнения задач как на широких, так и узких водных преградах, используя материальную часть понтонного парка буксирно-моторных катеров, а также переправочно-десантных средств", цитирует агентство командира подразделения с позывным "Берилл".

Военнослужащий также рассказал, что инженеры ВС РФ могут выполнять свои задачи в любое время суток и при любой погоде. При этом их воинский коллектив слажен, его практические навыки находятся на высоком уровне, а большая часть личного состава была представлена к государственным наградам.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что в зоне проведения специальной военной операции российские военные создали первый уникальный спецбатальон сапёров – пилотов дронов. На вооружении специального батальона состоят современные образцы беспилотных летательных аппаратов, которыми проводят минирование местности, разведку и уничтожают живую силу противника.

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Vk / Минобороны России

Юрий Лысенко
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