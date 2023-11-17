В зоне СВО были проведены крупные учения понтонёров ВС РФ

Понтонёры ВС РФ организовали масштабные учения для понтонно-переправочных подразделений в зоне СВО, показав возможности российских инженерных войск по созданию переправ через широкие водные преграды. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Понтонно-переправочное подразделение нашего соединения имеет достаточно большую практику в преодолении водных преград на различных тактических направлениях, используя стандартные и нестандартные способы выполнения задач как на широких, так и узких водных преградах, используя материальную часть понтонного парка буксирно-моторных катеров, а также переправочно-десантных средств", — цитирует агентство командира подразделения с позывным "Берилл".

Военнослужащий также рассказал, что инженеры ВС РФ могут выполнять свои задачи в любое время суток и при любой погоде. При этом их воинский коллектив слажен, его практические навыки находятся на высоком уровне, а большая часть личного состава была представлена к государственным наградам.