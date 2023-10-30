Уникальный спецбатальон дронщиков-минёров ВС РФ появился в зоне спецоперации

В зоне проведения специальной военной операции российские военные создали первый уникальный спецбатальон сапёров – пилотов дронов. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщил начальник штаба батальона инженерного соединения Южного военного округа (ЮВО) с позывным Сотый.

"На базе инженерной бригады ЮВО сформировано первое штатное подразделение — батальон специального минирования", — заявил собеседник информагентства.

По словам военного, на вооружении специального батальона состоят современные образцы беспилотных летательных аппаратов. Также он рассказал о задачах подразделения: дронщики-минёры занимаются минированием местности, разведкой и уничтожением живой силы противника.

Командир взвода специального минирования с позывным Ангел сообщил, что его подразделение создаёт свой индивидуальный боеприпас для каждого беспилотника в зависимости от метода его использования (либо "камикадзе", либо "со сбросом"). Он отметил, что они сами изготавливают и взвешивают поражающие элементы, как и сам боеприпас под каждый БПЛА.

"У взвода есть полевой сборочный цех вблизи переднего края. Мы дорабатываем получаемые дроны: у нас есть инженер, который паяет платы, занимается доработкой наших "птичек". Кроме того, здесь собираются замыкатели на боеприпасы", — объяснил Ангел.