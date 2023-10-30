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Регион
Опубликовано 30 октября 2023, 03:08
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Уникальный спецбатальон дронщиков-минёров ВС РФ появился в зоне спецоперации

РИА "Новости": В зоне СВО создали первый спецбатальон дронщиков-минёров ВС РФ

В зоне проведения специальной военной операции российские военные создали первый уникальный спецбатальон сапёров – пилотов дронов. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщил начальник штаба батальона инженерного соединения Южного военного округа (ЮВО) с позывным Сотый.

"На базе инженерной бригады ЮВО сформировано первое штатное подразделение — батальон специального минирования", — заявил собеседник информагентства.

По словам военного, на вооружении специального батальона состоят современные образцы беспилотных летательных аппаратов. Также он рассказал о задачах подразделения: дронщики-минёры занимаются минированием местности, разведкой и уничтожением живой силы противника.

Командир взвода специального минирования с позывным Ангел сообщил, что его подразделение создаёт свой индивидуальный боеприпас для каждого беспилотника в зависимости от метода его использования (либо "камикадзе", либо "со сбросом"). Он отметил, что они сами изготавливают и взвешивают поражающие элементы, как и сам боеприпас под каждый БПЛА.

"У взвода есть полевой сборочный цех вблизи переднего края. Мы дорабатываем получаемые дроны: у нас есть инженер, который паяет платы, занимается доработкой наших "птичек". Кроме того, здесь собираются замыкатели на боеприпасы", — объяснил Ангел.

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Ранее Лайф рассказывал про подготовку российских военных в школе БПЛА спецназа "Ахмат". Там готовят пилотов из различных подразделений ВС РФ на FPV-дроны и на разведывательные квадрокоптеры типа Mavic непосредственно в зоне проведения специальной военной операции. Также ученикам показывают, как собирать боеприпасы для дронов.

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VK / Минобороны РФ

Алексей Соловьёв
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