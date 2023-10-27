В школе БПЛА спецназа "Ахмат" раскрыли детали подготовки операторов дронов в зоне СВО

Инструктор школы БПЛА спецназа "Ахмат" заявил о подготовке пилотов из различных подразделений российских войск на FPV-дроны и на разведывательные квадрокоптеры типа Mavic непосредственно в зоне СВО. Также учеников учат собирать боеприпасы для дронов.

"У нас проводятся занятия как и в классе, так и на полигоне. На полигонах уже летают с полезной нагрузкой в условиях, максимально приближённых к боевым", — сказал инструктор школы с позывным Куратор в беседе с РИА "Новости".

Он добавил, что все бойцы проходят подготовку по тактической медицине и инженерному делу. Учеников учат собирать боеприпасы для беспилотников. Когда бойцы проходят курс, они получают сертификаты школы БПЛА и убывают на выполнение боевых задач в подразделения ВС РФ или в "Ахмат".