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Опубликовано 27 октября 2023, 10:09
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В школе БПЛА спецназа "Ахмат" раскрыли детали подготовки операторов дронов в зоне СВО

Инструктор "Ахмата": Операторов всех видов БПЛА готовят в зоне СВО

Инструктор школы БПЛА спецназа "Ахмат" заявил о подготовке пилотов из различных подразделений российских войск на FPV-дроны и на разведывательные квадрокоптеры типа Mavic непосредственно в зоне СВО. Также учеников учат собирать боеприпасы для дронов.

"У нас проводятся занятия как и в классе, так и на полигоне. На полигонах уже летают с полезной нагрузкой в условиях, максимально приближённых к боевым", — сказал инструктор школы с позывным Куратор в беседе с РИА "Новости".

Он добавил, что все бойцы проходят подготовку по тактической медицине и инженерному делу. Учеников учат собирать боеприпасы для беспилотников. Когда бойцы проходят курс, они получают сертификаты школы БПЛА и убывают на выполнение боевых задач в подразделения ВС РФ или в "Ахмат".

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Ранее Лайф рассказывал о том, что бойцы элитного подразделения ОМОН "Ахмат-1" управления Росгвардии по Республике Чечня отправились в зону проведения специальной военной операции. Как сообщил лидер Чечни Рамзан Кадыров, бойцы готовы провести работу на любом ответственном участке и сражаться до победного конца.

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ТАСС / Елена Афонина

Илья Суриков
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