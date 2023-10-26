Кадыров: Бойцы элитного подразделения ОМОН "Ахмат-1" отправились в зону СВО
Бойцы элитного подразделения ОМОН "Ахмат-1" управления Росгвардии по Республике Чечня отправились в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщил чеченский лидер Рамзан Кадыров.
В зону СВО отправились бойцы элитного подразделения ОМОНа "Ахмат-1". Видео © t.me / Kadyrov_95
"В зону проведения специальной военной операции отправились лучшие сыны чеченского народа. <...> Под руководством своего командира Алихана Шавхалова они будут выполнять поставленные президентом России Владимиром Путиным задачи", — написал он в телеграм-канале.
Кадыров подчеркнул, что бойцы готовы провести работу на любом ответственном участке и сражаться до победного конца. Причём для большинства из них это далеко не первая отправка на фронт — у них за спиной уже есть богатый опыт боевых действий, ведь специальное подразделение "Ахмат-1" было создано ещё в прошлом году для решения задач спецоперации. С февраля прошлого года чеченские подразделения принимают в ней активное участие и эффективно отстаивают интересы России.
Ранее Лайф рассказывал, что в ходе посещения базы учебного центра подразделений специального назначения СОБР "Ахмат" регионального управления Росгвардии глава Чечни Рамзан Кадыров оценил натовские образцы техники, которая была захвачена российскими бойцами в боях с ВСУ. Политик также подчеркнул, что военные обеспечены всем необходимым, заняты активными тренировками и отточкой навыков.
t.me / Kadyrov_95