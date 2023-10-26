Кадыров: Бойцы элитного подразделения ОМОН "Ахмат-1" отправились в зону СВО

Кадыров подчеркнул, что бойцы готовы провести работу на любом ответственном участке и сражаться до победного конца. Причём для большинства из них это далеко не первая отправка на фронт — у них за спиной уже есть богатый опыт боевых действий, ведь специальное подразделение "Ахмат-1" было создано ещё в прошлом году для решения задач спецоперации. С февраля прошлого года чеченские подразделения принимают в ней активное участие и эффективно отстаивают интересы России.