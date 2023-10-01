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Регион
Опубликовано 1 октября 2023, 16:50
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Кадыров показал целую стоянку с трофейной техникой НАТО из зоны СВО

Кадыров осмотрел технику НАТО, которую спецназ "Ахмат" захватил в боях с ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров совершил визит на базу учебного центра подразделений специального назначения СОБР "Ахмат" регионального управления Росгвардии в селе Ахмат-Юрт Курчалоевского района республики и рассмотрел образцы техники стран НАТО, захваченной в боях с ВСУ. Запись визита опубликована в личном телеграм-канале руководителя региона.

Визит главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на базу учебного центра подразделений специального назначения СОБР "Ахмат". Видео © t.me / Kadyrov_95

"Я осмотрел образцы трофейной техники стран НАТО, которую наши воины отбили у украинских нацистов в зоне проведения специальной военной операции. Ссылаясь на эту технику, ещё недавно вели напыщенные речи лидеры сатанистов, а сейчас она сиротливо простаивает на стоянке. И это не предел. То ли ещё будет", сказано в посте Кадырова.

Он также отметил высокий уровень дисциплины и порядок на территории центра, а также должную подготовленность личного состава к несению службы. Кадыров рассказал, что бойцы обеспечены всем необходимым, заняты активными тренировками и отточкой своих профессиональных навыков. Кроме того, на территории центра сейчас проводят работу по реконструкции спортивного зала и двух казарм, которая является инициативой сыновей Кадырова — Ахмата, Эли и Адама — и контролируется ими.

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А в конце сентября Кадыров опубликовал видео с уничтожением украинских военных, предпринимающих попытки атаковать Клещеевку ДНР. Так он опроверг заявления Киева о неких успехах ВСУ в этом населённом пункте.

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t.me / Kadyrov_95

Юрий Лысенко
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