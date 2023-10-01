"Американцы" и "британцы": Кадыров показал целую стоянку с трофейной техникой НАТО из зоны СВО
Кадыров осмотрел технику НАТО, которую спецназ "Ахмат" захватил в боях с ВСУ
Глава Чечни Рамзан Кадыров совершил визит на базу учебного центра подразделений специального назначения СОБР "Ахмат" регионального управления Росгвардии в селе Ахмат-Юрт Курчалоевского района республики и рассмотрел образцы техники стран НАТО, захваченной в боях с ВСУ. Запись визита опубликована в личном телеграм-канале руководителя региона.
Визит главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на базу учебного центра подразделений специального назначения СОБР "Ахмат". Видео © t.me / Kadyrov_95
"Я осмотрел образцы трофейной техники стран НАТО, которую наши воины отбили у украинских нацистов в зоне проведения специальной военной операции. Ссылаясь на эту технику, ещё недавно вели напыщенные речи лидеры сатанистов, а сейчас она сиротливо простаивает на стоянке. И это не предел. То ли ещё будет", — сказано в посте Кадырова.
Он также отметил высокий уровень дисциплины и порядок на территории центра, а также должную подготовленность личного состава к несению службы. Кадыров рассказал, что бойцы обеспечены всем необходимым, заняты активными тренировками и отточкой своих профессиональных навыков. Кроме того, на территории центра сейчас проводят работу по реконструкции спортивного зала и двух казарм, которая является инициативой сыновей Кадырова — Ахмата, Эли и Адама — и контролируется ими.
А в конце сентября Кадыров опубликовал видео с уничтожением украинских военных, предпринимающих попытки атаковать Клещеевку ДНР. Так он опроверг заявления Киева о неких успехах ВСУ в этом населённом пункте.
t.me / Kadyrov_95