Глава Чечни Рамзан Кадыров совершил визит на базу учебного центра подразделений специального назначения СОБР "Ахмат" регионального управления Росгвардии в селе Ахмат-Юрт Курчалоевского района республики и рассмотрел образцы техники стран НАТО, захваченной в боях с ВСУ. Запись визита опубликована в личном телеграм-канале руководителя региона.

Визит главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на базу учебного центра подразделений специального назначения СОБР "Ахмат". Видео © t.me / Kadyrov_95

"Я осмотрел образцы трофейной техники стран НАТО, которую наши воины отбили у украинских нацистов в зоне проведения специальной военной операции. Ссылаясь на эту технику, ещё недавно вели напыщенные речи лидеры сатанистов, а сейчас она сиротливо простаивает на стоянке. И это не предел. То ли ещё будет", — сказано в посте Кадырова.

Он также отметил высокий уровень дисциплины и порядок на территории центра, а также должную подготовленность личного состава к несению службы. Кадыров рассказал, что бойцы обеспечены всем необходимым, заняты активными тренировками и отточкой своих профессиональных навыков. Кроме того, на территории центра сейчас проводят работу по реконструкции спортивного зала и двух казарм, которая является инициативой сыновей Кадырова — Ахмата, Эли и Адама — и контролируется ими.