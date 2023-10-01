Регион

Уведомления отключены

1 октября, 12:31

Кадыров назвал себя пехотинцем Путина после вопроса о закрытой встрече в Кремле

<p>Встреча Путина с Кадыровым в Кремле 28 сентября. Фото © Kremlin</p>

Встреча Путина с Кадыровым в Кремле 28 сентября. Фото © Kremlin

Глава Чечни Рамзан Кадыров отказался раскрыть детали закрытой части встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, но назвал разговор долгим и душевным. О деталях беседы в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" поинтересовался журналист Павел Зарубин.

Видео © T.me / zarubinreporter

"Это закрытая часть, если можно было бы — открыто было бы. У нас с президентом был долгий разговор, очень душевный, как всегда, поддержал меня во всём. Я рад, что я — пехотинец Верховного главнокомандующего", — ответил на вопрос Кадыров.

Руководитель республики также коснулся слухов о своей болезни. Он уверен, что за враньём стоят враги России. Кадыров добавил, что абсолютно здоров.

Кадыров ответил на вопрос о своём здоровье и продемонстрировал бицепс

Кадыров ответил на вопрос о своём здоровье и продемонстрировал бицепс

Встреча российского лидера Владимира Путина и главы Чечни Рамзана Кадырова состоялась 28 сентября. Стороны обсудили ситуацию в республике и в зоне спецоперации. Российский лидер через Кадырова передал наилучшие пожелания чеченским бойцам, которые сейчас находятся на передовой. Глава Чечни позже сообщил, что Путин поддержал строительство мечети в Южном Бутове.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Рамзан Кадыров
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
  • Чеченская Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров