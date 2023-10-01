Кадыров назвал себя пехотинцем Путина после вопроса о закрытой встрече в Кремле
Встреча Путина с Кадыровым в Кремле 28 сентября. Фото © Kremlin
Глава Чечни Рамзан Кадыров отказался раскрыть детали закрытой части встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, но назвал разговор долгим и душевным. О деталях беседы в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" поинтересовался журналист Павел Зарубин.
Видео © T.me / zarubinreporter
"Это закрытая часть, если можно было бы — открыто было бы. У нас с президентом был долгий разговор, очень душевный, как всегда, поддержал меня во всём. Я рад, что я — пехотинец Верховного главнокомандующего", — ответил на вопрос Кадыров.
Руководитель республики также коснулся слухов о своей болезни. Он уверен, что за враньём стоят враги России. Кадыров добавил, что абсолютно здоров.
Встреча российского лидера Владимира Путина и главы Чечни Рамзана Кадырова состоялась 28 сентября. Стороны обсудили ситуацию в республике и в зоне спецоперации. Российский лидер через Кадырова передал наилучшие пожелания чеченским бойцам, которые сейчас находятся на передовой. Глава Чечни позже сообщил, что Путин поддержал строительство мечети в Южном Бутове.