Кадыров назвал себя пехотинцем Путина после вопроса о закрытой встрече в Кремле

"Это закрытая часть, если можно было бы — открыто было бы. У нас с президентом был долгий разговор, очень душевный, как всегда, поддержал меня во всём. Я рад, что я — пехотинец Верховного главнокомандующего", — ответил на вопрос Кадыров.