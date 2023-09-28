Президент РФ Владимир Путин встретился в Кремле с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Они обсудили ситуацию в республике и в зоне СВО. Российский лидер через Кадырова передал самые наилучшие пожелания чеченским бойцам, которые сейчас находятся на передовой.

Путин провёл встречу с Кадыровым в Кремле. Видео © LIFE

"Ребятам самые наилучшие пожелания передавайте, их семьям — самые наилучшие пожелания. Я знаю, что вы лично занимаетесь всё время этими вопросами, в том числе поддержкой семей наших ребят, которые на переднем крае воюют", — сказал глава государства, отметив, что чеченские бойцы воюют уверенно и хорошо, мужественно и героически.

Президент добавил, что его радуют "очень хорошие контакты", которые сложились у чеченских бойцов с другими подразделениями. Кадыров же рассказал, что бойцы "Ахмата" каждый день уничтожают вражескую технику. Кроме того, по его словам, в республике создано пять полков, три батальона и все они на СВО.