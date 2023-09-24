Кадыров показал участь солдат ВСУ под Клещеевкой в ролике с цитатами из "Операции "Ы"
Кадыров опубликовал видео, опровергающее заявления Киева о Клещеевке
Российские войска продолжают уничтожать украинских военных, пытающихся штурмовать Клещеевку Донецкой Народной Республики. Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео группы "Карлсон" спецназа "Ахмат", опровергающее заявления Киева о неких успехах ВСУ в населённом пункте. На ролик наложена аудиодорожка из советского фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика".
Ситуация под Клещеевкой ДНР от группы "Карлсон" спецназа "Ахмат". Видео © t.me / Kadyrov_95
"Реальная картина не совсем красивой и приличной для той стороны [для ВСУ] получается. Зайти-то в Клещеевку они заходят, а выйти могут, как говорит Кличко, "не только лишь все, мало кто может это делать", — прокомментировал он кадры в своём телеграм-канале.
В ролике видно, что украинские солдаты пытаются укрыться от российской авиации и беспилотников. Однако их настигают точные удары.
Ранее заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ и командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что ВСУ несут огромные потери, но не оставляют попыток взять населённый пункт Клещеевка под Артёмовском. Он опроверг сообщения Киева о взятии Клещеевки и рассказал, что населённый пункт остаётся под контролем российских сил.
t.me / Kadyrov_95