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Опубликовано 24 сентября 2023, 14:47
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Кадыров показал участь солдат ВСУ под Клещеевкой в ролике с цитатами из "Операции "Ы"

Кадыров опубликовал видео, опровергающее заявления Киева о Клещеевке

Российские войска продолжают уничтожать украинских военных, пытающихся штурмовать Клещеевку Донецкой Народной Республики. Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео группы "Карлсон" спецназа "Ахмат", опровергающее заявления Киева о неких успехах ВСУ в населённом пункте. На ролик наложена аудиодорожка из советского фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика".

Ситуация под Клещеевкой ДНР от группы "Карлсон" спецназа "Ахмат". Видео © t.me / Kadyrov_95

"Реальная картина не совсем красивой и приличной для той стороны [для ВСУ] получается. Зайти-то в Клещеевку они заходят, а выйти могут, как говорит Кличко, "не только лишь все, мало кто может это делать", — прокомментировал он кадры в своём телеграм-канале.

В ролике видно, что украинские солдаты пытаются укрыться от российской авиации и беспилотников. Однако их настигают точные удары.

Уничтожен круживший в районе Клещеевки вертолёт ВСУ
Уничтожен круживший в районе Клещеевки вертолёт ВСУ

Ранее заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ и командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что ВСУ несут огромные потери, но не оставляют попыток взять населённый пункт Клещеевка под Артёмовском. Он опроверг сообщения Киева о взятии Клещеевки и рассказал, что населённый пункт остаётся под контролем российских сил.

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t.me / Kadyrov_95

Татьяна Миссуми
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