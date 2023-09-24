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24 сентября, 10:47

Уничтожен круживший в районе Клещеевки вертолёт ВСУ

Минобороны РФ: Российская ПВО сбила вертолёт Ми-8 ВСУ в районе Клещеевки ДНР

Российские системы ПВО сбили вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины в районе Клещеевки в Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Клещеевка ДНР сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины", — сказали в ведомстве.

Кроме того, российскими ПВО были перехвачены три противорадиолокационных ракеты HARM и восемь снарядов РСЗО HIMARS. А ещё за прошедшие сутки были уничтожены 15 украинских БПЛА в районах населённых пунктов Горловка и Степное в ДНР, Куземовка в ЛНР, Самойловка, Червоногорка, Любимовка и Очеретоватое в Запорожской области, а также Казачьи Лагеря в Херсонской области.

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Ранее стало известно, что подразделения Вооружённых сил Российской Федерации вывели из строя два редких боевых танка Stridsvagn 122, которые Киеву передала Швеция. ВС РФ нанесли удар по бронетехнике был нанесён при помощи беспилотников.

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ТАСС / Михаил Джапаридзе

Юрий Лысенко
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