Уничтожен круживший в районе Клещеевки вертолёт ВСУ

Кроме того, российскими ПВО были перехвачены три противорадиолокационные ракеты HARM и восемь снарядов РСЗО HIMARS. А ещё за прошедшие сутки было уничтожено 15 украинских БПЛА в районах населённых пунктов Горловка и Степное в ДНР, Куземовка в ЛНР, Самойловка, Червоногорка, Любимовка и Очеретоватое в Запорожской области, а также Казачьи Лагеря в Херсонской области.