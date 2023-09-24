Украинский солдат "прозрел" после ранения и дезертировал

Украинский солдат Андрей дезертировал после того, как получил отказ в лечении, которое ему потребовалось из-за ранения. Об этом пишет Times.

Всё началось, когда 20-летнего Андрея ранили в плечо. В госпитале в Виннице ему не смогли целиком удалить осколки. У парня были сильные боли и онемение, из-за чего он не смог полноценно использовать руку.

"Один врач предложил выписать мне справку о том, что я непригоден к дальнейшей службе, если я заплачу ему 1500 долларов", — рассказал Андрей.



В этот период он выяснил, что ему могут сделать полноценную операцию в Германии. Но когда парень захотел уехать туда, ему отказали. По мнению командования, ранение было не настолько тяжёлым, чтобы отправлять его за рубеж. Вместо этого ему приказали вернуться в часть. Боец попросил помочь командира, но тот послал его матом и запретил беспокоить по этому вопросу. Тогда-то Андрей понял, что для него "на этом всё закончилось".

Взвесив все за и против, он понял, что пятеро из шести друзей погибли, рука повреждена, врачи хотят денег, а командование считает его пригодным, несмотря на раны. После этого парень решил, что "мясом" больше не будет, и дезертировал. Теперь он готов "прострелить себе ногу", но лишь бы не возвращаться на фронт. На данный момент он прячется в "убежище" во Львове.