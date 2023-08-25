ВСУ расстреляли 23 украинских дезертиров под Херсоном

Украинские военные расстреляли под Херсоном своих сослуживцев за попытку дезертирства. Об этом РИА "Новости" сообщил сотрудник российских силовых структур со ссылкой на источник в ВСУ.

По его данным, 11 августа в Херсоне 23 военнослужащих 123-й бригады территориальной обороны ВСУ решили дезертировать и бросить позиции, за что поплатились жизнью. Украинское командование расстреляло "предателей", а чтобы скрыть следы преступления, просто внесло их имена в список пропавших без вести.

Известны имена десятерых убитых: Ткаченко И.К. 1992 г.р., Кривошеев П.А. 1988 г.р., Деревянко Е.Р. 1973 г.р., Захарченко Ю.А. 1998 г.р., Быстрицкий С.А. 1990 г.р., Крамаренко К.Л. 1987 г.р., Федорчук С.А. 1976 г.р., Гнатенко И.А. 1992 г.р., Кирка Т.Ф. 1973 г.р., Слуцкий Е.Д. 1990 г.р.