ВСУ расстреляли 23 украинских дезертиров под Херсоном
Командование ВСУ расстреляло 23 бойцов за попытку дезертирства под Херсоном
Украинские военные расстреляли под Херсоном своих сослуживцев за попытку дезертирства. Об этом РИА "Новости" сообщил сотрудник российских силовых структур со ссылкой на источник в ВСУ.
По его данным, 11 августа в Херсоне 23 военнослужащих 123-й бригады территориальной обороны ВСУ решили дезертировать и бросить позиции, за что поплатились жизнью. Украинское командование расстреляло "предателей", а чтобы скрыть следы преступления, просто внесло их имена в список пропавших без вести.
Известны имена десятерых убитых: Ткаченко И.К. 1992 г.р., Кривошеев П.А. 1988 г.р., Деревянко Е.Р. 1973 г.р., Захарченко Ю.А. 1998 г.р., Быстрицкий С.А. 1990 г.р., Крамаренко К.Л. 1987 г.р., Федорчук С.А. 1976 г.р., Гнатенко И.А. 1992 г.р., Кирка Т.Ф. 1973 г.р., Слуцкий Е.Д. 1990 г.р.
Ранее Лайф рассказывал историю украинского военного, который подвергся вербовке украинской контрразведки, но сбежал уже при первой возможности. Он добровольно сдался российским бойцам при попытке устроить диверсию в Херсонской области.
ТАСС / AP / Kirsty Wigglesworth