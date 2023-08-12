"Наверное, только поляки остались": В США заявили о массовом бегстве наёмников с Украины

Недовольство украинских военных растёт из-за того, что на фронте они терпят поражение. Иностранные наёмники меж тем в спешке покидают страну. Об этом на своём ютуб-канале рассказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

"Даже иностранные наёмники, которые так рьяно сражались на стороне Украины, сейчас в большинстве своём уже уехали. Они собрали свои вещи и убежали. Наверное, только поляки и остались", — заявил Макгрегор.

По его словам, в ВСУ тоже могут начаться более частые случаи дезертирства по причине отсутствия побед при контрнаступлении. Это в итоге расколет и полностью разобьёт украинскую армию, считает американский полковник. Солдаты, не имея видимых результатов, деморализуются и больше не видят смысла в продолжении боевых действий.