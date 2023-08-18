Украинский дезертир сдался России и рассказал, как его вербовала киевская контрразведка

Дезертир украинской армии Игорь Устименко подвергся вербовке украинской контрразведки, но сбежал при первой возможности и сдался российским военным при попытке устроить диверсию в Херсонской области.

Украинский дезертир Игорь Устименко рассказал, как подвергся вербовке контрразведки Киева, но сбежал при первой возможности и сдался российским военным. Видео © t.me / rian_ru

По словам мужчины, он служил заряжающим в звании рядового в 40-й отдельной артиллерийской бригаде ВСУ с декабря 2020 года, а в феврале 2023-го сбежал из части и поселился в материнском доме в селе Новокаменка Херсонской области, потому что не хотел воевать. В мае его нашёл сотрудник украинских спецслужб и заставил провести диверсию против Российской армии, угрожая расправой.

"Первый месяц выходил сотрудник, как он сказал, контрразведки, позывной Моджахед, угрожая тем, что меня посадят или убьют, когда сюда придут ВСУ. Дал координаты российского зенитного комплекса "Бук" и сказал пойти туда и постараться уничтожить его. С угрозами того, что "ты или это сделаешь, или мы тебя посадим, найдём, убьём, жизни не дадим тебе", — приводит слова Устименко РИА "Новости".

Украинец добавил, что под угрозами пошёл туда, но увидел оцепление и решил сдаться, после чего его задержали.