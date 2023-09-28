Кадыров ответил на вопрос о своём здоровье и продемонстрировал бицепс

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на вопрос о своём здоровье словами "Ахмат — сила". Соответствующее видео в телеграм-канале опубликовал журналист программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" Павел Зарубин.

Рамзан Кадыров отреагировал на слухи о своём здоровье. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

Также на появившихся в Сети кадрах глава региона продемонстрировал бицепс. Тем самым он успокоил всех, кто переживал за его здоровье.