Кадыров ответил на вопрос о своём здоровье и продемонстрировал бицепс
Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на вопрос о своём здоровье словами "Ахмат — сила". Соответствующее видео в телеграм-канале опубликовал журналист программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" Павел Зарубин.
Рамзан Кадыров отреагировал на слухи о своём здоровье. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
Также на появившихся в Сети кадрах глава региона продемонстрировал бицепс. Тем самым он успокоил всех, кто переживал за его здоровье.
Ранее представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что у Кадырова якобы обострились болезни, которые привели к госпитализации. Некоторые СМИ подхватили эту информацию и начали её распространять. Позже глава Чечни опубликовал видео с прогулки, а затем опроверг слухи о своей болезни.
ТАСС / Татьяна Барыбина