"Дождь прекрасно бодрит": Кадыров показал новое видео и развеял украинские фейки о своей болезни

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на фоне фейковых сообщений о его "болезни" опубликовал в телеграм-канале видео, на котором он прогуливается по аллее.

Рамзан Кадыров записал видео на фоне фейковых сообщений о своей болезни. Видео © Telegram / Kadyrov_95

"Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок. Дождь прекрасно бодрит", — написал чеченский лидер в комментарии к посту.

Фейки об "ухудшении здоровья" Кадырова ранее распространили различные проукраинские телеграм-каналы. Утверждалось, что глава Чечни якобы даже находится в коме или умер.