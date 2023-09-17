"Дождь прекрасно бодрит": Кадыров показал новое видео и развеял украинские фейки о своей болезни
Кадыров показал видео с прогулки под дождём и опроверг фейки о своей болезни
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на фоне фейковых сообщений о его "болезни" опубликовал в телеграм-канале видео, на котором он прогуливается по аллее.
Рамзан Кадыров записал видео на фоне фейковых сообщений о своей болезни. Видео © Telegram / Kadyrov_95
"Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок. Дождь прекрасно бодрит", — написал чеченский лидер в комментарии к посту.
Фейки об "ухудшении здоровья" Кадырова ранее распространили различные проукраинские телеграм-каналы. Утверждалось, что глава Чечни якобы даже находится в коме или умер.
Ранее Кадыров показал видео работы спецназа "Ахмат" на Клещеевском направлении. В результате прошедшего штурма наши бойцы ликвидировали украинскую ДРГ, а также взяли в плен двух солдат.
Кадр из видео Telegram / Kadyrov_95