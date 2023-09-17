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17 сентября, 14:09

"Дождь прекрасно бодрит": Кадыров показал новое видео и развеял украинские фейки о своей болезни

Кадыров показал видео с прогулки под дождём и опроверг фейки о своей болезни

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на фоне фейковых сообщений о его "болезни" опубликовал в телеграм-канале видео, на котором он прогуливается по аллее.

Рамзан Кадыров записал видео на фоне фейковых сообщений о своей болезни. Видео © Telegram / Kadyrov_95

"Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок. Дождь прекрасно бодрит", — написал чеченский лидер в комментарии к посту.

Фейки об "ухудшении здоровья" Кадырова ранее распространили различные проукраинские телеграм-каналы. Утверждалось, что глава Чечни якобы даже находится в коме или умер.

Кадыров и Делимханов в прямом эфире ответили "шайтанам и сплетникам"

Кадыров и Делимханов в прямом эфире ответили "шайтанам и сплетникам"

Ранее Кадыров показал видео работы спецназа "Ахмат" на Клещеевском направлении. В результате прошедшего штурма наши бойцы ликвидировали украинскую ДРГ, а также взяли в плен двух солдат.

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Кадр из видео Telegram / Kadyrov_95

Наталья Исакова
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