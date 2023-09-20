"Не понимаю, почему такая шумиха": Кадыров показал видео из больницы
Кадыров опроверг слухи о своей болезни
Глава Чечни Рамзан Кадыров, о болезни которого наперебой твердили украинские СМИ, рассказал, что действительно был в Центральной клинической больнице в Москве. Однако, вопреки заявлениям недоброжелателей, с ним самим всё хорошо — Кадыров навещал в ЦКБ дядю.
"Друзья, в эти дни наша семья очень сильно переживала за дорогого дядю Магомеда Абдулхамидовича Кадырова. Хвала Всевышнему, он уже идёт на поправку. В ходе моей рабочей командировки в Москву при первой же возможности я посетил ЦКБ, в которой застал его в добром расположении духа", — написал Кадыров в телеграм-канале и показал видео из больницы.
Глава Чечни Рамзан Кадыров навестил в Центральной клинической больнице в Москве дядю. Видео © Телеграм-канал Kadyrov_95
Глава Чечни также заверил, что сам он жив и здоров, несмотря на сообщения СМИ, которые, по его словам, "откровенно лгут своим читателям".
Напомним, что на прошлой неделе представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что у Кадырова якобы обострились болезни, которые привели к госпитализации. Это заявление быстро подхватили украинские СМИ. Сам чеченский лидер 17 сентября выложил видео с прогулки и посоветовал тем, кто распространяет такую информацию, прогуляться на свежем воздухе и привести мысли в порядок.
Телеграм-канал Kadyrov_95