"Не понимаю, почему такая шумиха": Кадыров показал видео из больницы

Глава Чечни Рамзан Кадыров, о болезни которого наперебой твердили украинские СМИ, рассказал, что действительно был в Центральной клинической больнице в Москве. Однако, вопреки заявлениям недоброжелателей, с ним самим всё хорошо — Кадыров навещал в ЦКБ дядю.

"Друзья, в эти дни наша семья очень сильно переживала за дорогого дядю Магомеда Абдулхамидовича Кадырова. Хвала Всевышнему, он уже идёт на поправку. В ходе моей рабочей командировки в Москву при первой же возможности я посетил ЦКБ, в которой застал его в добром расположении духа", — написал Кадыров в телеграм-канале и показал видео из больницы.

Глава Чечни Рамзан Кадыров навестил в Центральной клинической больнице в Москве дядю. Видео © Телеграм-канал Kadyrov_95

Глава Чечни также заверил, что сам он жив и здоров, несмотря на сообщения СМИ, которые, по его словам, "откровенно лгут своим читателям".