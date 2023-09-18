В Кремле отказались "предоставлять справки" о здоровье Кадырова

В Кремле воздержались от того, чтобы предоставлять данные о состоянии здоровья главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами в понедельник заявил, что не располагает информацией на этот счёт, и добавил, что никаких встреч у Кадырова с Владимиром Путиным в прошедшее воскресенье не было.

"Мы не располагаем какой-то информацией на этот счёт. В любом случае Администрация Президента вряд ли может давать справки о состоянии здоровья, поэтому здесь нам нечего сказать", — отметил представитель Кремля.