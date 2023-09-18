Регион

Уведомления отключены

18 сентября, 09:26

В Кремле отказались "предоставлять справки" о здоровье Кадырова

Песков заявил, что Кремль не даёт справок о состоянии здоровья Рамзана Кадырова

В Кремле воздержались от того, чтобы предоставлять данные о состоянии здоровья главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами в понедельник заявил, что не располагает информацией на этот счёт, и добавил, что никаких встреч у Кадырова с Владимиром Путиным в прошедшее воскресенье не было.

"Мы не располагаем какой-то информацией на этот счёт. В любом случае Администрация Президента вряд ли может давать справки о состоянии здоровья, поэтому здесь нам нечего сказать", отметил представитель Кремля.

"Дождь прекрасно бодрит": Кадыров показал новое видео и развеял украинские фейки о своей болезни

"Дождь прекрасно бодрит": Кадыров показал новое видео и развеял украинские фейки о своей болезни

Напомним, что на прошлой неделе представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, заявил, что у Кадырова якобы обострились болезни, которые привели к госпитализации. Сам чеченский лидер 17 сентября выложил видео с прогулки на фоне слухов об ухудшении здоровья. Всем, "кто в Интернете не может отличить правду от лжи", Кадыров посоветовал прогуляться на свежем воздухе и привести мысли в порядок.

Обложка ©

Kremlin.ru

Марина Калегина
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Рамзан Кадыров
  • Общество
  • Чеченская Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров