В Кремле отказались "предоставлять справки" о здоровье Кадырова
Песков заявил, что Кремль не даёт справок о состоянии здоровья Рамзана Кадырова
В Кремле воздержались от того, чтобы предоставлять данные о состоянии здоровья главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами в понедельник заявил, что не располагает информацией на этот счёт, и добавил, что никаких встреч у Кадырова с Владимиром Путиным в прошедшее воскресенье не было.
"Мы не располагаем какой-то информацией на этот счёт. В любом случае Администрация Президента вряд ли может давать справки о состоянии здоровья, поэтому здесь нам нечего сказать", — отметил представитель Кремля.
Напомним, что на прошлой неделе представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, заявил, что у Кадырова якобы обострились болезни, которые привели к госпитализации. Сам чеченский лидер 17 сентября выложил видео с прогулки на фоне слухов об ухудшении здоровья. Всем, "кто в Интернете не может отличить правду от лжи", Кадыров посоветовал прогуляться на свежем воздухе и привести мысли в порядок.