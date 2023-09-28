Кадыров сообщил, что Путин поддержал строительство мечети в Южном Бутове

Российский лидер Владимир Путин поддержал идею строительства мечети на улице имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в Южном Бутове. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам встречи с президентом.

По словам Кадырова, российский лидер в ходе рабочей встречи указал на большую значимость данного проекта для верующих и подчеркнул, что вопрос строительства мечети стоило бы поднять ещё раньше.

"Я очень рад, что Владимир Владимирович поддержал идею строительства новой мечети в столице нашего государства. Ещё более радостным это событие делает то, что дом Аллаха будет располагаться на улице, названной в честь незабвенного лидера чеченского народа, моего дорогого отца Ахмата-Хаджи Кадырова, который внёс неоценимый вклад в защиту целостности и суверенитета России", — написал Кадыров в телеграм-канале.

Чеченский лидер напомнил, что сейчас в Москве приживает более трёх миллионов мусульман, в связи с чем существует необходимость в строительстве новых религиозных объектов. Кадыров выразил уверенность, что идею о создании новой мечети в российской столице тепло воспримут не только мусульмане столицы, но и все верующие.