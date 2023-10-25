ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 октября 2023, 14:25
11892

Объявлен командир нового батальона ВС России, формируемого в Чечне

Руслан Геремеев стал командиром батальона Шейха Мансура, формируемого в Чечне

Обложка © t.me / RKadyrov_95

Обложка © t.me / RKadyrov_95

Депутат Госдумы Адам Делимханов сообщил, что командиром формируемого в Чеченской Республике батальона ВС России имени Шейха Мансура стал Руслан Геремеев.

"Командиром нового батальона станет наш брат Руслан Геремеев", — написал он в своём телеграм-канале.

Звезда UFC Чимаев похвастался подарком Кадырова за победу на турнире UFC
Звезда UFC Чимаев похвастался подарком Кадырова за победу на турнире UFC

Напомним, о формировании нового батальона сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Он будет носить имя Шейха Мансура — "выдающегося представителя чеченского народа, первого имама Кавказа".

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar