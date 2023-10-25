Объявлен командир нового батальона ВС России, формируемого в Чечне

Депутат Госдумы Адам Делимханов сообщил, что командиром формируемого в Чеченской Республике батальона ВС России имени Шейха Мансура стал Руслан Геремеев.

"Командиром нового батальона станет наш брат Руслан Геремеев", — написал он в своём телеграм-канале.