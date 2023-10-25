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25 октября, 14:25
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Объявлен командир нового батальона ВС России, формируемого в Чечне

Руслан Геремеев стал командиром батальона Шейха Мансура, формируемого в Чечне

<p>Обложка © <a href="https://t.me/RKadyrov_95/3617" target="_blank" rel="noopener noreferrer">t.me / RKadyrov_95</a></p>

Обложка © t.me / RKadyrov_95

Депутат Госдумы Адам Делимханов сообщил, что командиром формируемого в Чеченской Республике батальона ВС России имени Шейха Мансура стал Руслан Геремеев.

"Командиром нового батальона станет наш брат Руслан Геремеев", — написал он в своём телеграм-канале.

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Напомним, о формировании нового батальона сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Он будет носить имя Шейха Мансура — "выдающегося представителя чеченского народа, первого имама Кавказа".

Матвей Константинов
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