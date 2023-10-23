Звезда UFC Чимаев похвастался подарком Кадырова за победу на турнире UFC
Кадыров подарил Чимаеву Mercedes-Benz за победу на турнире UFC
Рамзан Кадыров и Хамзат Чимаев. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / khamzat_chimaev
Глава Чечни Рамзан Кадыров подарил бойцу смешанных единоборств (ММА) Хамзату Чимаеву люксовый внедорожник Mercedes-Benz G-класса ("гелендваген") после его победы на турнире UFC в Абу-Даби. Новеньким автомобилем спортсмен чеченского происхождения уже похвастался в соцсетях.
Так, Чимаев опубликовал фотографию на фоне чёрного "гелендвагена" и указал аккаунты Кадырова и двух его сыновей — Али и Адама. Отметим, что стоимость такого автомобиля начинается от 25 миллионов рублей.
Глава Чечни Рамзан Кадыров подарил бойцу ММА Хамзату Чимаеву Mercedes-Benz G-класса ("гелендваген"). Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / khamzat_chimaev
Напомним, 21 октября Хамзат Чимаев нанёс поражение Камару Усману в рамках 294-го номерного турнира UFC в Абу-Даби. На счету 29-летнего спортсмена, который выступает под флагом ОАЭ, теперь 13 побед и ни одного поражения.
* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta**, которая признана в РФ экстремистской.
** Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.