Звезда UFC Чимаев похвастался подарком Кадырова за победу на турнире UFC

Глава Чечни Рамзан Кадыров подарил бойцу смешанных единоборств (ММА) Хамзату Чимаеву люксовый внедорожник Mercedes-Benz G-класса ("гелендваген") после его победы на турнире UFC в Абу-Даби. Новеньким автомобилем спортсмен чеченского происхождения уже похвастался в соцсетях.

Так, Чимаев опубликовал фотографию на фоне чёрного "гелендвагена" и указал аккаунты Кадырова и двух его сыновей — Али и Адама. Отметим, что стоимость такого автомобиля начинается от 25 миллионов рублей.

Глава Чечни Рамзан Кадыров подарил бойцу ММА Хамзату Чимаеву Mercedes-Benz G-класса ("гелендваген"). Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / khamzat_chimaev

Напомним, 21 октября Хамзат Чимаев нанёс поражение Камару Усману в рамках 294-го номерного турнира UFC в Абу-Даби. На счету 29-летнего спортсмена, который выступает под флагом ОАЭ, теперь 13 побед и ни одного поражения.