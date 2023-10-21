Чимаев победил Усмана на турнире UFC 294

Боец смешанных единоборств (ММА) Хамзат Чимаев, выступающий под флагом ОАЭ, победил представителя США Камару Усмана в рамках соглавного события 294-го номерного турнира UFC в Абу-Даби.

Бой продлился все три раунда и завершился победой Чимаева раздельным решением судей. Поединок носил претендентский характер. Его победитель должен сразиться с действующим чемпионом UFC в среднем весе американцем Шоном Стриклендом.

Чимаев — уроженец Чечни. В возрасте 16 лет с родителями перебрался в Швецию и на международных турнирах до недавнего времени выступал под шведским флагом. В сентябре он сменил гражданство.