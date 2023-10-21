Чимаев победил Усмана на турнире UFC 294
Чимаев решением судей победил Усмана на турнире UFC 294 в Абу-Даби
Боец Хамзат Чимаев. Обложка © Getty Images / James Gilbert
Боец смешанных единоборств (ММА) Хамзат Чимаев, выступающий под флагом ОАЭ, победил представителя США Камару Усмана в рамках соглавного события 294-го номерного турнира UFC в Абу-Даби.
Бой продлился все три раунда и завершился победой Чимаева раздельным решением судей. Поединок носил претендентский характер. Его победитель должен сразиться с действующим чемпионом UFC в среднем весе американцем Шоном Стриклендом.
Чимаев — уроженец Чечни. В возрасте 16 лет с родителями перебрался в Швецию и на международных турнирах до недавнего времени выступал под шведским флагом. В сентябре он сменил гражданство.
Напомним, в главном бою турнира UFC 294 чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) российский боец Ислам Махачев проведёт реванш с действующим обладателем титула в полулёгком дивизионе Александром Волкановски. В феврале этого года Махачев одолел Волкановски в бою за пояс чемпиона UFC в лёгком весе на турнире UFC 284.