Россиянка вышла под песню Shaman "Я русский" и победила американку на турнире UFC

Россиянка Виктория Дудакова победила американку Джин Ю Фрей единогласным решением судей (29–28, 29–28, 29–28) на UFC 294 в Абу-Даби. Отметим, что за секунды до завершения первого раунда наша 24-летняя спортсменка отправила 38-летнюю соперницу в нокдаун, однако добить её не хватило времени. В октагон россиянка вышла под песню Shaman "Я русский".

Россиянка Виктория Дудакова вышла в октагон на UFC 294 под песню Shaman "Я русский". Видео © Telegram / Mash

Примечательно, что для Дудаковой это вторая победа в UFC, в общей сложности у неё в смешанных единоборствах ММА восемь побед (две — нокаутом, четыре — сдачей) в восьми поединках. Для её соперницы это поражение стало десятым в MMA при 11 победах. Бой состоялся в рамках минимального веса (до 52 килограммов).

В ещё одном поединке вечера 29-летний российский средневес (до 84 килограммов) Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) единогласным решением судей победил 34-летнего бразильца Бруну Силву. Рекорд Буллета стал 15–0, его оппонента — 29–3. В главном бою турнира встретятся легковесы. Российскому чемпиону Исламу Махачеву будет противостоять Александр Волкановски из Австралии. В их первой схватке, которая состоялась в феврале, победу одержал наш соотечественник.