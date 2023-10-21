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21 октября, 16:10

Россиянка вышла под песню Shaman "Я русский" и победила американку на турнире UFC

Россиянка Виктория Дудакова победила американку Джин Ю Фрей на UFC 294

<p>Россиянка Виктория Дудакова на UFC 294. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/UFCRussia/6840" target="_blank" rel="noopener noreferrer">UFC Russia</a></p>

Россиянка Виктория Дудакова на UFC 294. Обложка © Telegram / UFC Russia

Россиянка Виктория Дудакова победила американку Джин Ю Фрей единогласным решением судей (29–28, 29–28, 29–28) на UFC 294 в Абу-Даби. Отметим, что за секунды до завершения первого раунда наша 24-летняя спортсменка отправила 38-летнюю соперницу в нокдаун, однако добить её не хватило времени. В октагон россиянка вышла под песню Shaman "Я русский".

Россиянка Виктория Дудакова вышла в октагон на UFC 294 под песню Shaman "Я русский". Видео © Telegram / Mash

Примечательно, что для Дудаковой это вторая победа в UFC, в общей сложности у неё в смешанных единоборствах ММА восемь побед (две — нокаутом, четыре — сдачей) в восьми поединках. Для её соперницы это поражение стало десятым в MMA при 11 победах. Бой состоялся в рамках минимального веса (до 52 килограммов).

В ещё одном поединке вечера 29-летний российский средневес (до 84 килограммов) Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) единогласным решением судей победил 34-летнего бразильца Бруну Силву. Рекорд Буллета стал 15–0, его оппонента — 29–3. В главном бою турнира встретятся легковесы. Российскому чемпиону Исламу Махачеву будет противостоять Александр Волкановски из Австралии. В их первой схватке, которая состоялась в феврале, победу одержал наш соотечественник.

Чемпион UFC Махачев отверг предложение выступать под флагом ОАЭ

Чемпион UFC Махачев отверг предложение выступать под флагом ОАЭ

Ранее Лайф писал, что российская спортсменка Ирина Алексеева провела второй бой под эгидой UFC, встретившись с британкой Мелиссой Диксон. Во время выхода в октагон девушка несла в руках огромный флаг РФ.

Никита Осипов
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