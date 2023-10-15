Боец UFC Алексеева первой после снятия запрета вышла на октагон с флагом России

Российская спортсменка Ирина Алексеева провела второй бой под эгидой UFC, встретившись с британкой Мелиссой Диксон. Во время выхода в октагон девушка несла в руках огромный флаг РФ.

Напряжённый поединок продлился полную дистанцию. В первых раундах Алексеевой удалось нанести сопернице несколько тяжёлых ударов, разбив иностранке лицо. Однако в большинстве эпизодов оппонентка оказалась точнее. По итогам трёх пятиминуток судьи отдали победу Диксон.

Напомним, что ещё недавно в UFC действовал запрет на демонстрацию российских флагов. Лишь 8 октября президент UFC Дана Уайт заявил о решении отменить это ограничение и позволить бойцам из РФ показывать символ своей страны. В поддержку такого шага позже высказалась и Госдума.