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15 октября, 00:27

Боец UFC Алексеева первой после снятия запрета вышла на октагон с флагом России

<p>Боец смешанных единоборств Ирина Алексеева на UFC Vegas 81. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/srochnosport/23745" target="_blank" rel="noopener noreferrer">srochnosport</a></p>

Боец смешанных единоборств Ирина Алексеева на UFC Vegas 81. Обложка © t.me / srochnosport

Российская спортсменка Ирина Алексеева провела второй бой под эгидой UFC, встретившись с британкой Мелиссой Диксон. Во время выхода в октагон девушка несла в руках огромный флаг РФ.

Напряжённый поединок продлился полную дистанцию. В первых раундах Алексеевой удалось нанести сопернице несколько тяжёлых ударов, разбив иностранке лицо. Однако в большинстве эпизодов оппонентка оказалась точнее. По итогам трёх пятиминуток судьи отдали победу Диксон.

Напомним, что ещё недавно в UFC действовал запрет на демонстрацию российских флагов. Лишь 8 октября президент UFC Дана Уайт заявил о решении отменить это ограничение и позволить бойцам из РФ показывать символ своей страны. В поддержку такого шага позже высказалась и Госдума.

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Демонстрация триколоров на спортивных турнирах злит лишь украинцев. Например, теннисистка из Незалежной Леся Цуренко недавно раскритиковала WTA за российские флаги, которые вывешиваются на состязаниях.

Илья Пушкарев
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