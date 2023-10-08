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8 октября, 10:02

"Если вас ранят флаги, это чертовски плохо": Россиянам разрешили выходить на бои UFC с триколором

Президент UFC Уайт разрешил россиянам выходить на поединки с флагом РФ

Президент UFC Дана Уайт заявил, что отныне бойцы из России смогут выходить в октагон с флагом страны.

"Флаги вернулись, да. Я был в отпуске во время Дня независимости Мексики, отсутствие флага там просто сводило меня с ума. Я подумал, что стоит вернуть флаги. Российские бойцы смогут выходить в октагон со своими флагами", цитирует его MMA Junkie.

Уайт отметил, что все "слишком мягкие" и чувствительные ко всему и, если "какие-либо флаги ранят ваши чувства, это чертовски плохо".

Иностранные журналисты активно фотографировались с российским флагом на саммите G20 в Индии

Иностранные журналисты активно фотографировались с российским флагом на саммите G20 в Индии

Ранее украинская теннисистка Леся Цуренко потребовала от Женской теннисной ассоциации объяснить особенности нейтрального статуса, в котором спортсмены из России и Белоруссии выступают на международных соревнованиях. Особенно она обратила внимание на российские флаги, которые появляются на различных турнирах.

Обложка ©

Getty Images / Brett Carlsen

Матвей Константинов
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