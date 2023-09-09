Иностранные журналисты активно фотографировались с российским флагом на саммите G20 в Индии

На саммите "Группы двадцати" (G20), который в эти выходные проходит в Индии, многие иностранные журналисты выразили желание сфотографироваться с российским триколором. Флаг РФ принесла на мероприятие журналистка Екатерина Надольская.

"Сегодня все ко мне подходят, все даже говорят спасибо за то, что я привезла этот флаг. Некоторые даже завидуют, так как забыли свои флаги, но мы, российская сторона, постарались и привезли", — приводит её слова РИА "Новости".