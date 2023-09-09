Иностранные журналисты активно фотографировались с российским флагом на саммите G20 в Индии
На саммите G20 в Индии журналисты выстраивались в очередь для фото с флагом РФ
На саммите "Группы двадцати" (G20), который в эти выходные проходит в Индии, многие иностранные журналисты выразили желание сфотографироваться с российским триколором. Флаг РФ принесла на мероприятие журналистка Екатерина Надольская.
"Сегодня все ко мне подходят, все даже говорят спасибо за то, что я привезла этот флаг. Некоторые даже завидуют, так как забыли свои флаги, но мы, российская сторона, постарались и привезли", — приводит её слова РИА "Новости".
Как указала журналистка, российский флаг пользовался такой же популярностью на БРИКС. По словам Надольской, в Индии местные жители и журналисты очень уважительно относятся к России и к президенту страны Владимиру Путину. Она заметила, что в какой-то момент даже образовывались очереди из желающих сфотографироваться с триколором.
Ранее стало известно, что глава МИД РФ Сергей Лавров прилетел в Индию для участия в саммите G20. Позднее российский министр прибыл на саммит "Группы двадцати". По поручению президента РФ Владимира Путина Лавров возглавляет делегацию от нашей страны.
Напомним, в субботу, 9 сентября, в Индии стартует двухдневный саммит "Группы двадцати". При этом президенты РФ и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин приняли решение не посещать мероприятие, в ответ на что их американский коллега Джо Байден выразил большое разочарование. Путин, кстати, также отказался выступать и с видеообращением.
Shutterstock