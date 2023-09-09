Премьер Индии намекнул на переименование страны в Бхарат на саммите G20
Моди выступил на саммите G20 с табличкой с надписью "Бхарат" вместо "Индия"
Премьер Индии Нарендра Моди на саммите G20 в Нью-Дели. Обложка © Twitter / narendramodi
Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе саммита G20 в Нью-Дели использовал табличку с надписью "Бхарат". Фотография с первой сессии опубликована на его странице в соцсети X (ранее Twitter).
Официальными языками страны являются английский и хинди. Однако на английском республика носит название India, а на хинди — Бхарат.
Напомним, 5 сентября власти Индии заявили о намерении вернуть стране название Бхарат. По данным издания The Economic Times, этот вопрос может быть поднят на специальной парламентской сессии 18–22 сентября. А сегодня, 9 сентября, стартовал саммит G20 в Индии. Моди в ходе сессии заявил, что Африканский союз стал постоянным членом "Группы двадцати".