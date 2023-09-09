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9 сентября, 09:07

Премьер Индии намекнул на переименование страны в Бхарат на саммите G20

Моди выступил на саммите G20 с табличкой с надписью "Бхарат" вместо "Индия"

<p>Премьер Индии Нарендра Моди на саммите G20 в Нью-Дели. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/narendramodi/status/1700417569751285833/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">narendramodi</a></p>

Премьер Индии Нарендра Моди на саммите G20 в Нью-Дели. Обложка © Twitter / narendramodi

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе саммита G20 в Нью-Дели использовал табличку с надписью "Бхарат". Фотография с первой сессии опубликована на его странице в соцсети X (ранее Twitter).

Официальными языками страны являются английский и хинди. Однако на английском республика носит название India, а на хинди — Бхарат.

В желании Индии сменить название на Бхарат замешано колониальное прошлое, заявила эксперт

В желании Индии сменить название на Бхарат замешано колониальное прошлое, заявила эксперт

Напомним, 5 сентября власти Индии заявили о намерении вернуть стране название Бхарат. По данным издания The Economic Times, этот вопрос может быть поднят на специальной парламентской сессии 18–22 сентября. А сегодня, 9 сентября, стартовал саммит G20 в Индии. Моди в ходе сессии заявил, что Африканский союз стал постоянным членом "Группы двадцати".

Светлана Оперук
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