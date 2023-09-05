В желании Индии сменить название на Бхарат замешано колониальное прошлое, заявила эксперт

Планы Индии сменить название на Бхарат говорят о желании страны отказаться от колониального прошлого. Такое мнение в беседе с Лайфом выразила кандидат политических наук, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Евгения Войко.

"Это углубление процессов деколониализма, отхода от колониального прошлого, то есть через это ставится задача вычеркнуть даже название Индии, которое является названием, предложенным английскими колониалистами (Британией) в своё время. После Бхарата было ещё другое название — Хиндустан, но это название, которое отражает мусульманское прошлое, к нему тоже принято решение не возвращаться, а вот перескочить довольно продолжительный этап в истории Индии и обрести это название — Бхарат", — отметила она.

Эксперт обратила внимание на то, что фактически новое название уже существует. На хинди Индия и произносится как Бхарат.

"Но вот принято решение сделать это название приоритетным и уже в международных различных документах. Это отражает в том числе тот путь, который правящая партия взяла. Действительно, деколонизация, отход от тех названий, топонимов и прошлого, которые нёс в себе период британского колониализма в зависимости Индии от Великобритании", — добавила специалист.

По её мнению, планы сменить название появились не в одночасье, ранее уже переименовывались некоторые крупные индийские города. Так, Бомбей после 1995 года стал называться Мумбаи. Войко пояснила, что это связано со стремлением Индии играть более независимую роль в регионе и отойти от британского прошлого. И хоть английский язык является самым употребимым в стране, её власти пытаются повысить свою субъектность через символическую смену названия, указала собеседница Лайфа. При этом эксперт уверена, что нынешнее наименование государства останется ещё на долгое время.