Индию возмутила новая карта Китая с её территориями
В Нью-Дели выразили протест Пекину из-за карты КНР, включающей территории Индии
Власти Индии выразили решительный протест Пекину после публикации в Поднебесной новой карты Китая, которая относит некоторые индийские территории к КНР. Об этом заявил официальный представитель МИД страны Ариндам Багчи, его заявление появилось на сайте внешнеполитического ведомства.
"Мы отвергаем эти утверждения, поскольку они не имеют под собой никаких оснований. Подобные шаги китайской стороны только усложняют решение пограничного вопроса", — указал индийский министр.
Ранее в Китае была опубликована новая географическая карта, на которой индийский штат Аруначал-Прадеш и приграничный район Аксайчин были обозначены как территория Китая. Отсутствие демаркированной границы между Индией и КНР в Гималаях остаётся источником напряжённости между двумя странами на протяжении многих лет. Там случаются стычки, в том числе с применением оружия.
Ранее сообщалось, что американский телеканал Fox News представил на своём сайте карту Ближнего Востока, однако зрители заметили, что в разделе "Турция" не было крупнейшего города страны — Стамбула. В Анкаре заявили, что канал устроил "большую провокацию".
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