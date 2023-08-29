Индию возмутила новая карта Китая с её территориями

Власти Индии выразили решительный протест Пекину после публикации в Поднебесной новой карты Китая, которая относит некоторые индийские территории к КНР. Об этом заявил официальный представитель МИД страны Ариндам Багчи, его заявление появилось на сайте внешнеполитического ведомства.

"Мы отвергаем эти утверждения, поскольку они не имеют под собой никаких оснований. Подобные шаги китайской стороны только усложняют решение пограничного вопроса", — указал индийский министр.

Ранее в Китае была опубликована новая географическая карта, на которой индийский штат Аруначал-Прадеш и приграничный район Аксайчин были обозначены как территория Китая. Отсутствие демаркированной границы между Индией и КНР в Гималаях остаётся источником напряжённости между двумя странами на протяжении многих лет. Там случаются стычки, в том числе с применением оружия.