"Большая провокация": Американский телеканал показал карту Турции без Стамбула

Американский телеканал Fox News представил на своём сайте карту Ближнего Востока, однако зрители заметили, что в разделе "Турция" не было крупнейшего города страны — Стамбула. Об этом сообщает издание Sabah.

Как утверждает турецкая газета, Fox News устроил "большую провокацию". Пользователи соцсетей не оставили без внимания данный скандал, они выразили протест в комментариях на сайте канала. В Турции уверены, что публикация карты страны без Стамбула является не ошибкой, а очередной провокацией.

Издание напоминает, что данный американский телеканал неоднократно критиковали в Турции, в том числе за одностороннее освещение президентских выборов в республике, а также за "ложные новости" о мощных землетрясениях на юго-востоке страны.