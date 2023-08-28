Регион

Уведомления отключены

28 августа, 12:55

"Большая провокация": Американский телеканал показал карту Турции без Стамбула

Sabah: Американский телеканал Fox News показал карту Турции без Стамбула

Американский телеканал Fox News представил на своём сайте карту Ближнего Востока, однако зрители заметили, что в разделе "Турция" не было крупнейшего города страны — Стамбула. Об этом сообщает издание Sabah.

Как утверждает турецкая газета, Fox News устроил "большую провокацию". Пользователи соцсетей не оставили без внимания данный скандал, они выразили протест в комментариях на сайте канала. В Турции уверены, что публикация карты страны без Стамбула является не ошибкой, а очередной провокацией.

Издание напоминает, что данный американский телеканал неоднократно критиковали в Турции, в том числе за одностороннее освещение президентских выборов в республике, а также за "ложные новости" о мощных землетрясениях на юго-востоке страны.

Власти Венгрии изменили видео с картой Украины без Крыма

Власти Венгрии изменили видео с картой Украины без Крыма

Ранее в Турции заявили, что США ведут необъявленную войну с республикой. Автор газеты Yeni Safak Тамер Коркмаз обратил внимание на очередные учения американских военных и боевиков запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана. Тем самым США показывают, что они — союзники РПК, но не Турции, считает обозреватель.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
  • Новости
  • СМИ
  • США
  • Турция
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров