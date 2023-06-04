Власти Венгрии изменили видео с картой Украины без Крыма

Правительство Венгрии опубликовало новую версию рекламного ролика, вызвавшего недовольство Киева из-за российского Крыма. На сей раз полуостров окрашен тем же цветом, что и остальная Украина.

При этом в Будапеште никак не прокомментировали новое видео, однако вместе с этим роликом опубликовали ещё один, где также Крым отнесён к Украине. Оба они являются частью политической кампании властей страны против оппозиции, которая, как утверждается "пытается втянуть Венгрию в войну на Украине".