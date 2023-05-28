Регион

Уведомления отключены

28 мая, 18:59

В Австрии призвали "забыть" про Крым при обсуждении вступления Украины в ЕС

Глава МИД Австрии призвал рассматривать Крым отдельно от вступления Украины в ЕС

Вопрос о статусе Крыма должен рассматриваться отдельно от вступления Украины в Евросоюз, заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.

"Мы никогда не признавали и не признаем незаконную аннексию Крыма со стороны России. Вопрос Крыма нужно рассматривать независимо от вопроса членства Украины в Евросоюзе",сказал он в интервью газете Die Press.

Что касается евроинтеграции Украины со "спорными границами", то, считает глава ведомства, нельзя сказать вероятность этого до конца конфликта. Вместе с тем, отметил он, ЕС поддерживает "полное восстановление целостности и суверенитета" Незалежной.

"Был российским в течение двух веков": Ле Пен признала Крым легитимной частью РФ

"Был российским в течение двух веков": Ле Пен признала Крым легитимной частью РФ

Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что Украина не должна пытаться вернуть Крым. Он напомнил, что полуостров никогда в истории не был украинским, а его потеря Россией может оказаться катастрофической.

Обложка ©

ТАСС / АР

Матвей Константинов
  • Новости
  • Австрия
  • Украина
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров