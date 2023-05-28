В Австрии призвали "забыть" про Крым при обсуждении вступления Украины в ЕС

Вопрос о статусе Крыма должен рассматриваться отдельно от вступления Украины в Евросоюз, заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.

"Мы никогда не признавали и не признаем незаконную аннексию Крыма со стороны России. Вопрос Крыма нужно рассматривать независимо от вопроса членства Украины в Евросоюзе", — сказал он в интервью газете Die Press.

Что касается евроинтеграции Украины со "спорными границами", то, считает глава ведомства, нельзя сказать вероятность этого до конца конфликта. Вместе с тем, отметил он, ЕС поддерживает "полное восстановление целостности и суверенитета" Незалежной.