В Австрии призвали "забыть" про Крым при обсуждении вступления Украины в ЕС
Глава МИД Австрии призвал рассматривать Крым отдельно от вступления Украины в ЕС
Вопрос о статусе Крыма должен рассматриваться отдельно от вступления Украины в Евросоюз, заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.
"Мы никогда не признавали и не признаем незаконную аннексию Крыма со стороны России. Вопрос Крыма нужно рассматривать независимо от вопроса членства Украины в Евросоюзе", — сказал он в интервью газете Die Press.
Что касается евроинтеграции Украины со "спорными границами", то, считает глава ведомства, нельзя сказать вероятность этого до конца конфликта. Вместе с тем, отметил он, ЕС поддерживает "полное восстановление целостности и суверенитета" Незалежной.
Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что Украина не должна пытаться вернуть Крым. Он напомнил, что полуостров никогда в истории не был украинским, а его потеря Россией может оказаться катастрофической.
ТАСС / АР