"Был российским в течение двух веков": Ле Пен признала Крым легитимной частью РФ

Глава парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила о том, что считает полуостров Крым легитимной частью России.

"Крым был российским в течение двух веков и украинским — в течение 60 лет после того, как был передан диктатором по его капризу", — сказала она в ответ на вопросы депутатов Национального собрания Франции.

Ле Пен добавила, что она "убеждённая сторонница референдумов". По её мнению, крымчане с помощью голосования свободно выразили своё желание быть частью России. Политик поделилась собственными впечатлениями от поездок на полуостров. На её взгляд, местные жители гораздо больше чувствуют себя частью РФ.