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24 мая, 13:42

"Был российским в течение двух веков": Ле Пен признала Крым легитимной частью РФ

Лидер французской партии Ле Пен признала Крым легитимной частью России

Глава парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила о том, что считает полуостров Крым легитимной частью России.

"Крым был российским в течение двух веков и украинским — в течение 60 лет после того, как был передан диктатором по его капризу", — сказала она в ответ на вопросы депутатов Национального собрания Франции.

Ле Пен добавила, что она "убеждённая сторонница референдумов". По её мнению, крымчане с помощью голосования свободно выразили своё желание быть частью России. Политик поделилась собственными впечатлениями от поездок на полуостров. На её взгляд, местные жители гораздо больше чувствуют себя частью РФ.

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Ранее глава регионального парламента Владимир Константинов заявил о том, что процесс передачи в 1954 году Крыма в состав Украинской ССР не был юридически оформлен.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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