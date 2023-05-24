"Был российским в течение двух веков": Ле Пен признала Крым легитимной частью РФ
Лидер французской партии Ле Пен признала Крым легитимной частью России
Глава парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила о том, что считает полуостров Крым легитимной частью России.
"Крым был российским в течение двух веков и украинским — в течение 60 лет после того, как был передан диктатором по его капризу", — сказала она в ответ на вопросы депутатов Национального собрания Франции.
Ле Пен добавила, что она "убеждённая сторонница референдумов". По её мнению, крымчане с помощью голосования свободно выразили своё желание быть частью России. Политик поделилась собственными впечатлениями от поездок на полуостров. На её взгляд, местные жители гораздо больше чувствуют себя частью РФ.
Ранее глава регионального парламента Владимир Константинов заявил о том, что процесс передачи в 1954 году Крыма в состав Украинской ССР не был юридически оформлен.
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