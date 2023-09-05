Индия может сменить название

Власти Индии намерены вернуть стране название Бхарат, сообщает The Economic Times. По информации издания, соответствующий вопрос может быть поднят на специальной парламентской сессии 18–22 сентября.

К слову, глава индийского национального конгресса Джайрам Рамеш сообщил, что официальные приглашения на ужин "Группы двадцати" (G20) были разосланы гостям уже от имени "президента Бхарата", а не Индии.

"Теперь статья 1 Конституции может гласить: Бхарат, то есть Индия, должен быть Союзом государств", — написал Рамеш в соцсети Х (ранее Twitter).