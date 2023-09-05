Индия может сменить название
The Economic Times: Индия может сменить название на Бхарат
Власти Индии намерены вернуть стране название Бхарат, сообщает The Economic Times. По информации издания, соответствующий вопрос может быть поднят на специальной парламентской сессии 18–22 сентября.
К слову, глава индийского национального конгресса Джайрам Рамеш сообщил, что официальные приглашения на ужин "Группы двадцати" (G20) были разосланы гостям уже от имени "президента Бхарата", а не Индии.
"Теперь статья 1 Конституции может гласить: Бхарат, то есть Индия, должен быть Союзом государств", — написал Рамеш в соцсети Х (ранее Twitter).
Бхарат — это официальное название Индии на языке хинди, закреплённое в конституции страны.
Ранее Лайф писал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавит делегацию на саммите G20, который пройдёт в текущем месяце в Нью-Дели. Соответствующее поручение он получил от президента РФ Владимира Путина.
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