Востоковед объяснила, зачем Индию хотят переименовать в Бхарат
Востоковед Ванина: Индию хотят переименовать в Бхарат, чтобы сплотить народ
Намерения индийской власти вернуть стране древнее название Бхарат могут быть связаны с желанием избавиться от ассоциаций с британским колониализмом. Таким мнением поделилась главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Евгения Ванина. Она отметила, что переименование Индии — это часть политики правящей партии "Бхаратия джаната парти", которая ратует за возврат к корням.
"Само слово "Индия" древнеперсидского и древнегреческого происхождения и ассоциируется с британским колониализмом, поэтому попытка найти что-то идеальное с исторической точки зрения и чистое — это часть той политики", — приводит RT слова специалиста.
Востоковед добавила, что Индия носила название Бхарат в древние времена, а когда страной начали управлять мусульмане, то её стали величать Хиндустан. По мнению Ваниной, сегодня индийские власти попросту ищут какую-то общую идею, которая сплотила бы разобщённый народ.
Напомним, сегодня стало известно, что власти Индии намерены вернуть стране название Бхарат. По данным издания The Economic Times, соответствующий вопрос может быть поднят на специальной парламентской сессии 18–22 сентября.
Freepik / freepic.diller