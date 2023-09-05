Востоковед объяснила, зачем Индию хотят переименовать в Бхарат

Намерения индийской власти вернуть стране древнее название Бхарат могут быть связаны с желанием избавиться от ассоциаций с британским колониализмом. Таким мнением поделилась главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Евгения Ванина. Она отметила, что переименование Индии — это часть политики правящей партии "Бхаратия джаната парти", которая ратует за возврат к корням.

"Само слово "Индия" древнеперсидского и древнегреческого происхождения и ассоциируется с британским колониализмом, поэтому попытка найти что-то идеальное с исторической точки зрения и чистое — это часть той политики", — приводит RT слова специалиста.

Востоковед добавила, что Индия носила название Бхарат в древние времена, а когда страной начали управлять мусульмане, то её стали величать Хиндустан. По мнению Ваниной, сегодня индийские власти попросту ищут какую-то общую идею, которая сплотила бы разобщённый народ.