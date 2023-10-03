Регион

Уведомления отключены

3 октября, 09:51

"Нас не хотят слышать": Украинская теннисистка пожаловалась на российские флаги на турнирах WTA

Украинка Цуренко призвала WTA объяснить особенности нейтрального статуса

<p>Украинская теннисистка Леся Цуренко. Обложка © ТАСС / AP / Thibault Camus</p>

Украинская теннисистка Леся Цуренко. Обложка © ТАСС / AP / Thibault Camus

Украинская теннисистка Леся Цуренко потребовала от Женской теннисной ассоциации (WTA) объяснить особенности нейтрального статуса, в котором спортсмены из России и Белоруссии выступают на международных соревнованиях. В частности, она раскритиковала позицию WTA по отношению к российским флагам, которые, несмотря на запрет, появляются на различных турнирах.

"Мы уже полтора года в состоянии постоянного противостояния с WTA. <...> Что касается использования флагов, популяризации игроков, страниц в соцсетях, всё было обсуждено не раз. И, к сожалению, в большинстве случаев нас не слышат, нас не хотят слышать", — приводит издание "Большой теннис Украины" слова Цуренко.

Украинка также пожаловалась, что с некоторых пор у неё попросту перестали спрашивать о событиях в её стране. В частности, на Уимблдоне у 33-летней Цуренко не было ни одной пресс-конференции. Как призналась спортсменка, у неё есть ощущение, будто в теннисе "пытаются замалчивать эту тему".

Отказ украинки Костюк пожать руку россиянке Грачёвой сочли недостойным первого титула WTA

Отказ украинки Костюк пожать руку россиянке Грачёвой сочли недостойным первого титула WTA

Ранее Лайф сообщал, что Цуренко отказалась играть с белоруской Ариной Соболенко из-за панической атаки. Это произошло в матче третьего круга турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе.

Наталья Исакова
  • Новости
  • Теннис
  • Украина
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров