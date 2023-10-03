"Нас не хотят слышать": Украинская теннисистка пожаловалась на российские флаги на турнирах WTA

Украинская теннисистка Леся Цуренко потребовала от Женской теннисной ассоциации (WTA) объяснить особенности нейтрального статуса, в котором спортсмены из России и Белоруссии выступают на международных соревнованиях. В частности, она раскритиковала позицию WTA по отношению к российским флагам, которые, несмотря на запрет, появляются на различных турнирах.

"Мы уже полтора года в состоянии постоянного противостояния с WTA. <...> Что касается использования флагов, популяризации игроков, страниц в соцсетях, всё было обсуждено не раз. И, к сожалению, в большинстве случаев нас не слышат, нас не хотят слышать", — приводит издание "Большой теннис Украины" слова Цуренко.

Украинка также пожаловалась, что с некоторых пор у неё попросту перестали спрашивать о событиях в её стране. В частности, на Уимблдоне у 33-летней Цуренко не было ни одной пресс-конференции. Как призналась спортсменка, у неё есть ощущение, будто в теннисе "пытаются замалчивать эту тему".