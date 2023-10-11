Игрок сборной Камеруна Ондуа сыграет матч в бутсах с флагом России

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа заявил, что в грядущем товарищеском матче против национальной команды России он выйдет на поле в бутсах с флагами двух стран. Футболист долгое время жил в нашей стране и имеет паспорт РФ.

"Это моя традиция — играть с флагами России и Камеруна. Её нельзя менять", — объяснил 27-летний Ондуа в эфире телеканала "Матч ТВ".

Бутсы камерунца Гаэля Ондуа. Фото © Telegram / t.me / ondua29

Футболист добавил, что на матч придут многие его родственники. Также он пообещал не праздновать гол в ворота сборной России. Ондуа является воспитанником московских "Локомотива" и ЦСКА, потом переехал в Европу. Сейчас он выступает за швейцарский "Серветт".

Напомним, на ЧМ-2022 в Катаре Ондуа тоже выходил на поле в бутсах с флагом России. Позднее футболист рассказал, что получал угрозы в соцсетях из-за этого. Он сообщил, что в таких бутсах играет уже много лет и будет регулярно напоминать всем, что для него родными являются две страны — Камерун и Россия, даже если это кому-то не нравится.