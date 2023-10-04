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4 октября, 15:43

Теперь официально: Сборные России и Кении сыграют 16 октября в Анталье

Сборные России и Кении по футболу проведут товарищеский матч 16 октября

Сборные России и Кении по футболу 16 октября проведут товарищеский матч. Это официально подтвердила пресс-служба российской национальной команды.

Встреча пройдёт на стадионе "Титаник Мардан" в турецкой Анталье. Начало игры — в 19:00 мск.

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Напомним, что с 9 по 16 октября российская команда проведёт учебно-тренировочный сбор. В ходе которого 12 октября сыграет с командой Камеруна. Товарищеский матч состоится в Москве на стадионе "ВТБ-арена".

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ТАСС / ФК "Зенит" / Евгений Асмолов

Александра Вишнякова
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