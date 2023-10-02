Миранчук, Кузяев и Головин вошли в состав сборной России на октябрьские сборы

Озвучен состав сборной России по футболу на октябрьский учебно-тренировочный сбор. В него, в частности, вошли братья Миранчуки, Александр Головин и Далер Кузяев.

Всего в состав включено 29 человек. Вратари: Илья Лантратов

Матвей Сафонов

Илья Помазун Защитники: Арсен Адамов

Сергей Волков

Юрий Горшков

Георгий Джикия

Роман Евгеньев

Артём Макарчук

Максим Осипенко

Александр Сильянов

Александр Солдатенков Полузащитники: Евгений Харин

Дмитрий Баринов

Данил Глебов

Максим Глушенков

Александр Головин

Артём Карпукас

Далер Кузяев

Алексей Миранчук

Антон Миранчук

Максим Мухин

Иван Обляков

Сергей Пиняев

Даниил Уткин

Даниил Фомин Нападающие: Иван Сергеев

Александр Соболев

Фёдор Чалов.

Состав сборной России по футболу на октябрьский учебно-тренировочный сбор. Фото © Телеграм-канал "Сборная России по футболу"