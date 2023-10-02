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2 октября, 14:36

Миранчук, Кузяев и Головин вошли в состав сборной России на октябрьские сборы

Озвучен состав сборной России по футболу на октябрьский учебно-тренировочный сбор. В него, в частности, вошли братья Миранчуки, Александр Головин и Далер Кузяев.

Всего в состав включено 29 человек.

Вратари:

  • Илья Лантратов
  • Матвей Сафонов
  • Илья Помазун

Защитники:

  • Арсен Адамов
  • Сергей Волков
  • Юрий Горшков
  • Георгий Джикия
  • Роман Евгеньев
  • Артём Макарчук
  • Максим Осипенко
  • Александр Сильянов
  • Александр Солдатенков

Полузащитники:

  • Евгений Харин
  • Дмитрий Баринов
  • Данил Глебов
  • Максим Глушенков
  • Александр Головин
  • Артём Карпукас
  • Далер Кузяев
  • Алексей Миранчук
  • Антон Миранчук
  • Максим Мухин
  • Иван Обляков
  • Сергей Пиняев
  • Даниил Уткин
  • Даниил Фомин

Нападающие:

  • Иван Сергеев
  • Александр Соболев
  • Фёдор Чалов.
Состав сборной России по футболу на октябрьский учебно-тренировочный сбор. Фото © Телеграм-канал "Сборная России по футболу"

Состав сборной России по футболу на октябрьский учебно-тренировочный сбор. Фото © Телеграм-канал "Сборная России по футболу"

Сбор пройдёт с 9 по 16 октября. А 12 октября сборная России сыграет с командой Камеруна. Товарищеский матч состоится в Москве на стадионе "ВТБ-арена".

Сборная России по футболу сыграет с Кенией в Турции 16 октября

Сборная России по футболу сыграет с Кенией в Турции 16 октября

Обложка ©

ТАСС / Олег Бухарев

Александра Вишнякова
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