Миранчук, Кузяев и Головин вошли в состав сборной России на октябрьские сборы
Озвучен состав сборной России по футболу на октябрьский учебно-тренировочный сбор. В него, в частности, вошли братья Миранчуки, Александр Головин и Далер Кузяев.
Всего в состав включено 29 человек.
Вратари:
- Илья Лантратов
- Матвей Сафонов
- Илья Помазун
Защитники:
- Арсен Адамов
- Сергей Волков
- Юрий Горшков
- Георгий Джикия
- Роман Евгеньев
- Артём Макарчук
- Максим Осипенко
- Александр Сильянов
- Александр Солдатенков
Полузащитники:
- Евгений Харин
- Дмитрий Баринов
- Данил Глебов
- Максим Глушенков
- Александр Головин
- Артём Карпукас
- Далер Кузяев
- Алексей Миранчук
- Антон Миранчук
- Максим Мухин
- Иван Обляков
- Сергей Пиняев
- Даниил Уткин
- Даниил Фомин
Нападающие:
- Иван Сергеев
- Александр Соболев
- Фёдор Чалов.
Состав сборной России по футболу на октябрьский учебно-тренировочный сбор. Фото © Телеграм-канал "Сборная России по футболу"
Сбор пройдёт с 9 по 16 октября. А 12 октября сборная России сыграет с командой Камеруна. Товарищеский матч состоится в Москве на стадионе "ВТБ-арена".
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ТАСС / Олег Бухарев