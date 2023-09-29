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Опубликовано 29 сентября 2023, 11:36

Сборная России по футболу сыграет с Кенией в Турции 16 октября

Сборные России и Кении проведут товарищеский матч в Турции

Генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено подтвердил, что национальная команда проведёт товарищеский матч против сборной России. Встреча состоится в Турции в середине октября.

"Все детали по организации игры согласованы", — приводит слова Отиено портал Sport24.

Поединок двух сборных пройдёт 16 октября на стадионе Titanic Mardan Sports Complex в Анталии.

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Ранее стало известно, что сборная России по футболу проведёт товарищеский матч против национальной команды Камеруна. Встреча состоится в Москве на стадионе "ВТБ-арена".

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ТАСС / Петр Ковалев

Иван Косицын
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