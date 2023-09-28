Стало известно, где сборная России по футболу сыграет с Камеруном
Митрофанов: Матч между сборными России и Камеруна пройдёт на "ВТБ-Арене"
Товарищеский матч между футбольными сборными России и Камеруна пройдёт в Москве на стадионе "ВТБ-Арена". Об этом сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.
"Матч сборных России и Камеруна точно пройдёт на "ВТБ-Арене", — сказал он в разговоре с журналистами.
До этого президент РФС Александр Дюков сообщал, что матч между Россией и Камеруном запланирован на 12 октября.
Свой предыдущий товарищеский матч подопечные Валерия Карпина провели 12 сентября против сборной Катара. Игра завершилась вничью 1:1.
ТАСС / EPA / NOUSHAD THEKKAYIL