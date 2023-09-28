Стало известно, где сборная России по футболу сыграет с Камеруном

Товарищеский матч между футбольными сборными России и Камеруна пройдёт в Москве на стадионе "ВТБ-Арена". Об этом сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

"Матч сборных России и Камеруна точно пройдёт на "ВТБ-Арене", — сказал он в разговоре с журналистами.

До этого президент РФС Александр Дюков сообщал, что матч между Россией и Камеруном запланирован на 12 октября.