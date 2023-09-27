Ещё одна страна объявила о бойкоте матчей со сборной России по футболу
Литва объявила о бойкоте игр против сборной России на международных турнирах
Литовская футбольная федерация объявила об отказе играть против российских команд всех уровней на международных турнирах. Соответствующая информация появилась на сайте организации.
"Если так случится, что нашей и российской молодёжным сборным придётся играть друг с другом на одном турнире, наши футболисты не выйдут на поле, какие бы санкции за это ни грозили федерации и где бы ни был проведён матч", — сообщил глава Литовской футбольной федерации Эдгарас Станкявичюс.
Напомним, ранее в УЕФА разрешили юношеским сборным России играть на своих турнирах под эгидой ассоциации. Причём и женские, и мужские команды будут проводить игры без флага, гимна, национальной символики и только за пределами РФ. Однако ряд стран сообщили об отказе играть с командами из России. В их числе Польша, Украина, Дания, Англия, Латвия и Швеция.
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