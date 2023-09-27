Ещё одна страна объявила о бойкоте матчей со сборной России по футболу

Литовская футбольная федерация объявила об отказе играть против российских команд всех уровней на международных турнирах. Соответствующая информация появилась на сайте организации.

"Если так случится, что нашей и российской молодёжным сборным придётся играть друг с другом на одном турнире, наши футболисты не выйдут на поле, какие бы санкции за это ни грозили федерации и где бы ни был проведён матч", — сообщил глава Литовской футбольной федерации Эдгарас Станкявичюс.