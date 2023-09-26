УЕФА разрешила некоторым российским командам играть на своих турнирах
Юношеские сборные России по футболу допустили до турниров под эгидой УЕФА
Российские сборные по футболу, состоящие из несовершеннолетних игроков, могут принимать участие в турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Соответствующее решение принял исполком УЕФА.
Причём и женские, и мужские команды будут проводить игры без флага, гимна, национальной символики и только за пределами России. Как отметил президент УЕФА Александер Чеферин, запрещая детям участвовать в соревнованиях, союз не только отвергает их право на целостное развитие, но и дискриминирует их.
"Предоставляя возможность играть и соревноваться со своими сверстниками со всей Европы, мы вкладываемся, как мы надеемся, в более яркое и способное будущее поколение", — отметил он.
Кроме того, исполком предложил администрации УЕФА найти техническую возможность для включения таких российских команд в турниры, даже если их жеребьёвка уже состоялась.
Однако взрослые российские команды — клубы и национальные сборные — будут отстранены от соревнований до окончания конфликта на Украине, подтвердили там.
Напомним, в феврале 2022 года, после начала спецоперации на Украине, ФИФА и УЕФА запретили нашим клубам участвовать в крупных международных турнирах.
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