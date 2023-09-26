УЕФА разрешила некоторым российским командам играть на своих турнирах

Российские сборные по футболу, состоящие из несовершеннолетних игроков, могут принимать участие в турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Соответствующее решение принял исполком УЕФА.

Причём и женские, и мужские команды будут проводить игры без флага, гимна, национальной символики и только за пределами России. Как отметил президент УЕФА Александер Чеферин, запрещая детям участвовать в соревнованиях, союз не только отвергает их право на целостное развитие, но и дискриминирует их.

"Предоставляя возможность играть и соревноваться со своими сверстниками со всей Европы, мы вкладываемся, как мы надеемся, в более яркое и способное будущее поколение", — отметил он.

Кроме того, исполком предложил администрации УЕФА найти техническую возможность для включения таких российских команд в турниры, даже если их жеребьёвка уже состоялась.

Однако взрослые российские команды — клубы и национальные сборные — будут отстранены от соревнований до окончания конфликта на Украине, подтвердили там.